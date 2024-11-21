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Купленный за 72 млн евро. Атлетико планирует продать полузащитника клуба

Испания

Доверие Симеоне футболист уже не вызовет

Купленный за 72 млн евро. Атлетико планирует продать полузащитника клуба

Новина українською

Мадридский "Атлетико" планирует продать полузащитника клуба Томаса Лемара.

По словам Marca, ожидания от его покупки не оправдались. Он не достиг того уровня, которого от него ждали.

"На его потерю формы также повлиял фактор травмы, который был последние два сезона. И серьезная травма, из-за которой он пропустил весь прошлый год, усугублялась мышечными недугами, которые не позволяют ему снова завоевать доверие Симеоне", - пишет источник.

С французским игроком у "Атлетико" сложности. Конкуренция в полузащите клуба – 5 игроков "Атлетико" могут сыграть в левой зоне полузащиты – профильном месте Лемара. Это Де Поль, Барриос, Галлахер и даже Рикельме или Лино

Также есть сомнения вернётся ли Лемар в свою форму и сложно найти клуб, куда можно отправить французского полузащитника в аренду.

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Футболиста "Атлетико" покупал за 72 млн евро. Лемар, с учётом срока окончания контракта, обходится испанскому клубу в 8 млн евро без учёта зарплаты. Если игрока продадут – у "Атлетико" появится выйти на рынок и найти профильного игрока.

Томас Лемар стал игроком "Атлетико" в 2018 году перейдя из "Монако". Контракт Лемара с испанским клубом действителен до 2027 года

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Источник:
Marca
Опубликовал: Владислав Прийменко
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