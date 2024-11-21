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Барселона представит новый талисман на 125-летие

Испания
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Об этом сообщает издание Relevo

Барселона представит новый талисман на 125-летие

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

"Барселона", готовится к грандиозному празднованию своего 125-летия. Одним из самых интересных событий станет презентация нового талисмана клуба.

Как сообщает издание Relevo, уже на следующей неделе команда официально представит свой новый символ. Этот шаг станет продолжением традиции, начатой еще в 1999 году, когда на праздновании 100-летия клуба болельщики познакомились с "Моллюском".

В отличие от предыдущего талисмана, новый - станет постоянным спутником "Барселоны" как на стадионе "Монжуик", так и на "Камп Ноу".

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