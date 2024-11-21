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Барселона представит новый талисман на 125-летие
Об этом сообщает издание Relevo
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона", готовится к грандиозному празднованию своего 125-летия. Одним из самых интересных событий станет презентация нового талисмана клуба.
Как сообщает издание Relevo, уже на следующей неделе команда официально представит свой новый символ. Этот шаг станет продолжением традиции, начатой еще в 1999 году, когда на праздновании 100-летия клуба болельщики познакомились с "Моллюском".
В отличие от предыдущего талисмана, новый - станет постоянным спутником "Барселоны" как на стадионе "Монжуик", так и на "Камп Ноу".
#FCBarcelona will announce a new mascot next week as part of their 125th anniversary celebrations. (Relevo) pic.twitter.com/hhBbsFXrI9— Football España (@footballespana_) November 21, 2024
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