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Реал Сосьедад уверенно проходит первый круг Кубка Испании, матч переносили из-за наводнения

Испания
Обновлено

Подопечные Иманоля Альгуасиля разгромили своего соперника - 0:5

Реал Сосьедад уверенно проходит первый круг Кубка Испании, матч переносили из-за наводнения

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ion Alcoba/Quality Sport Images

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Несмотря на перенос матча из-за наводнения, "Реал Сосьедад" уверенно разгромил представителя четвертого дивизиона Испании, "Хове Эспаньол Сан-Висенте", в первом раунде Кубка Короля.

Подопечные Иманоля Альгуасиля в первом тайме забили своему сопернику четыре мяча, а после перерыва реализовали еще один голевой момент.

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Кубок Короля. Первый круг
"Хове Эспаньол Сан-Висенте" - "Реал Сосьедад“ - 0:5
Голы: Мугуруса 12', 15', Гомес 38', Магунаселая 44', Готи Лопес 78'

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Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Иманоль Альгуасиль
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