  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. "Лучший молодой игрок в мире". Погба высоко оценил вундеркинда Барселоны
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Лучший молодой игрок в мире". Погба высоко оценил вундеркинда Барселоны

Испания

Потенциально и среди других возрастных категорий

"Лучший молодой игрок в мире". Погба высоко оценил вундеркинда Барселоны

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Известный французский полузащитник Поль Погба поделился своим мнением о вингере "Барселоны" и сборной Испании Ламине Ямале.

"Ламин Ямаль хладнокровен. Он лучший молодой игрок в мире.

Представляете, если он выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне?

Он уничтожал соперников и во время Евро, и даже с начала этого сезона. Так что он хорош и хладнокровен", - подытожил Погба.

На счету 17-летнего Ямаля 6 голов и 8 результативных передач в 16 матчах в нынешнем сезоне.

По теме
yellow-arrow
"Это честь". Обладатель Золотого мяча прокомментировал интерес со стороны Реала
yellow-arrow
МЮ и Реал поборятся с ПСЖ за талантливого форварда Аталанты
yellow-arrow
Реал Сосьедад уверенно проходит первый круг Кубка Испании, матч переносили из-за наводнения
Поль Погба Барселона лучший игрок Ламин Ямаль
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости