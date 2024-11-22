Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Лучший молодой игрок в мире". Погба высоко оценил вундеркинда Барселоны
Потенциально и среди других возрастных категорий
Getty Images/Global Images Ukraine
Известный французский полузащитник Поль Погба поделился своим мнением о вингере "Барселоны" и сборной Испании Ламине Ямале.
"Ламин Ямаль хладнокровен. Он лучший молодой игрок в мире.
Представляете, если он выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне?
Он уничтожал соперников и во время Евро, и даже с начала этого сезона. Так что он хорош и хладнокровен", - подытожил Погба.
На счету 17-летнего Ямаля 6 голов и 8 результативных передач в 16 матчах в нынешнем сезоне.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Цыганык: Калюжного из сборной вытолкать будет сложно. Хорошо, что Назарину уже не возят
- "Клуб украл паспорта, игрока забрали в ТЦК", - украинский волейболист не вернулся в Украину после еврокубка
- РФ предупредила США о запуске ракеты "Орешник" за 30 минут до удара по Украине, - Песков
- "Мне очень жаль". Анчелотти сообщил Лунину неприятное решение
- Красавица дня: Сексуальная девушка блоггера, который произвел фурор в мире бокса
- Хавбек Шахтера и Карпат сделал своей девушке шикарный подарок. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн