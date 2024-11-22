"Лучший молодой игрок в мире". Погба высоко оценил вундеркинда Барселоны

Известный французский полузащитник Поль Погба поделился своим мнением о вингере "Барселоны" и сборной Испании Ламине Ямале.

"Ламин Ямаль хладнокровен. Он лучший молодой игрок в мире.

Представляете, если он выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне?

Он уничтожал соперников и во время Евро, и даже с начала этого сезона. Так что он хорош и хладнокровен", - подытожил Погба.