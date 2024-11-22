"Это честь". Обладатель Золотого мяча прокомментировал интерес со стороны Реала

Полузащитник "Манчестер Сити" Родри Эрнандес ответил на вопрос о том, как бы он отреагировал на звонок от руководства мадридского "Реала" относительно потенциаоьного трансфера.

"Что будет, если мне позвонит "Реал"? Очевидно, когда тебе звонит лучший и самый успешный клуб в истории - это большая честь. Всегда нужно быть внимательным", – сказал испанец в интервью El Larguero.

Ранее сообщалось, что "Реал" не прочь подписать Родри летом 2025 года. На данный момент 28-летний футболист восстанавливается после травмы крестообразной связки колена.