Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Это честь". Обладатель Золотого мяча прокомментировал интерес со стороны Реала
"Всегда нужно быть внимательным" (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Манчестер Сити" Родри Эрнандес ответил на вопрос о том, как бы он отреагировал на звонок от руководства мадридского "Реала" относительно потенциаоьного трансфера.
"Что будет, если мне позвонит "Реал"? Очевидно, когда тебе звонит лучший и самый успешный клуб в истории - это большая честь. Всегда нужно быть внимательным", – сказал испанец в интервью El Larguero.
Ранее сообщалось, что "Реал" не прочь подписать Родри летом 2025 года. На данный момент 28-летний футболист восстанавливается после травмы крестообразной связки колена.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Популярное сейчас
- Соперник для Украины. Жеребьевка плей-офф Лиги наций 2024/25. Прямая онлайн видеотрансляция
- Новый контракт Гвардиолы, вероятная продажа Зинченко и ценник Забарного. Главные новости за 21 ноября.
- РФ предупредила США о запуске ракеты "Орешник" за 30 минут до удара по Украине, - Песков
- Обладатель Золотого Мяча 2024 назвал лучшего футболиста в истории
- От спорта к классике. Трубин перед матчами сборной на стиле. ФОТО
- Хавбек Шахтера и Карпат сделал своей девушке шикарный подарок. ФОТО