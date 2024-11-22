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Мадридские клубы сойдутся в борьбе за подписание звездного полузащитника Челси
Игрок может оказаться в новом клубе в ближайшее трансферное окно
Getty Images / Global Images Ukraine
Сообщается, что мадридский "Атлетико" готов составить борьбу "Реалу" за подписание звездного полузащитника "Челси" в зимнее трансферное окно. Оба испанских клуба активно следят за игроком.
Согласно информации от издания Fichajes, Энцо Фернандес является главной целью "Атлетико". 23-летний полузащитник может покинуть "Челси" из-за спортивных проблем, с которыми сталкивается лондонская команда в АПЛ. Диего Симеоне хочет видеть молодого игрока в своей команде, ведь он имеет необходимый опыт игры на самом высоком уровне.
Лондонский клуб не отпустит так легко аргентинского полузащитника, за которого в 2023 году они отдали более 100 миллионов евро, однако "Атлетико" не теряет надежды и готов изучить альтернативные вариант, включая то, чтобы взять Энцо Фернандеса в аренду.
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В этом сезоне Энцо Фернандес провел 13 матчей за "Челси" во всех турнирах, отметившись двумя результативными передачами. Его стоимость по версии Transfermarkt оценивается в 75 миллионов евро.
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