  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Экс-игрок Барселоны о Хави: Когда он возглавил команду, мы не очень хорошо поладили. Видимо, я ему не понравился
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Экс-игрок Барселоны о Хави: Когда он возглавил команду, мы не очень хорошо поладили. Видимо, я ему не понравился

Испания

Далеко не у каждого есть хорошие воспоминания об испанском тренере

Экс-игрок Барселоны о Хави: Когда он возглавил команду, мы не очень хорошо поладили. Видимо, я ему не понравился

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Оскар Мингеса является воспитанником академии "Барселоны". 25-летний защитник успел сыграть 66 матчей в основной команде, где в итоге он перешел в "Сельту". В интервью Esport3 испанец рассказал о причинах своего ухода из каталонского клуба.

"Когда он возглавил команду, мы не очень хорошо поладили. Видимо, я ему не понравился. Я не хочу его обижать или что-то такое. Он сказал мне, что сыграю 10 игр. Не думаю, что у меня был лучший менталитет в мире. Я ходил на тренировки, чтобы просто тренироваться, играл и не получал от этого удовольствия... Именно поэтому я ушел из "Барсы", чтобы попытаться вернуть мотивацию играть, наслаждаться футболом и совершенствоваться", - заявил правый защитник.

Добавим, что в этом сезоне Оскар Мингеса сыграл 12 матчей, где отметился 2 голами и 5 ассистами.

По теме
yellow-arrow
Роберт Левандовский сделал комплимент своему одноклубнику за его очень зрелую игру в Барселоне и сборной Испании
yellow-arrow
Мадридские клубы сойдутся в борьбе за подписание звездного полузащитника Челси
yellow-arrow
"Это честь". Обладатель Золотого мяча прокомментировал интерес со стороны Реала
Хави Эрнандес Барселона Хави Оскар Мингеса
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Esport3
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости