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Экс-игрок Барселоны о Хави: Когда он возглавил команду, мы не очень хорошо поладили. Видимо, я ему не понравился
Далеко не у каждого есть хорошие воспоминания об испанском тренере
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Оскар Мингеса является воспитанником академии "Барселоны". 25-летний защитник успел сыграть 66 матчей в основной команде, где в итоге он перешел в "Сельту". В интервью Esport3 испанец рассказал о причинах своего ухода из каталонского клуба.
"Когда он возглавил команду, мы не очень хорошо поладили. Видимо, я ему не понравился. Я не хочу его обижать или что-то такое. Он сказал мне, что сыграю 10 игр. Не думаю, что у меня был лучший менталитет в мире. Я ходил на тренировки, чтобы просто тренироваться, играл и не получал от этого удовольствия... Именно поэтому я ушел из "Барсы", чтобы попытаться вернуть мотивацию играть, наслаждаться футболом и совершенствоваться", - заявил правый защитник.
Добавим, что в этом сезоне Оскар Мингеса сыграл 12 матчей, где отметился 2 голами и 5 ассистами.
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