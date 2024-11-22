Роберт Левандовский сделал комплимент своему одноклубнику за его очень зрелую игру в Барселоне и сборной Испании

Ламин Ямаль с первого появления в основе "Барселоны" демонстрирует очень высококачественную игру на протяжении этих двух лет. В интервью с Рио Фердинандом, нападающий каталонцев Роберт Левандовский рассказал о первом впечатлении от игры 17-летнего подростка, а также поделился видением относительно дальнейшего развития испанского вингера.

"Я впервые увидел его, когда ему было 15 лет, это был первый раз, когда я увидел кого-то, и я сказал "WOW"... Невозможно быть таким хорошим и таким умным в этом возрасте. Я всегда стараюсь дать ему какой-то совет, потому что, с одной стороны, это невероятно, чего он достиг и что он делает, но он также должен думать о том, что вскоре перед ним будет стоять большой вызов продолжать играть на этом высоком уровне и даже пойти на шаг дальше. И мы не говорим о следующих двух-трех годах. Мы говорим о следующих десяти годах, возможно, и о том, что он должен сделать, чтобы быть на вершине до 28, 29, 30 или даже больше лет. Это большой вызов в его карьере", - цитирует Левандовского Marca.

Добавим, что в этом сезоне Ламин Ямаль сыграл 16 матчей, где отметился 6 голами и 8 ассистами.