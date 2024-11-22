Барселона продлит контракт с ключевым игроком команды

С тех пор как Ламин Ямаль дебютировал за "Барсу", подросток сразу завоевал место в старте команды. Учитывая весомый вклад 17-летнего игрока в результаты "сине-гранатовых", руководство клуба хочет вознаградить своего таланта.

Как сообщает El Chiringuito, "Барселона" предложила своей новой звезде продлить контракт на 6 лет. Футболист, который имеет соглашение со своим руководством, должен официально продлить свое соглашение с клубо, когда ему исполнится 18 лет 13 июля. Более того, "блауграна" собирается включить в его контракт новый пункт о клаусуле. Это будет стоить 1 миллиард евро.

Добавим, что в этом сезоне Ламин Ямаль сыграл 16 матчей, где отметился 6 голами и 8 ассистами.