Лучший бомбардир Ла Лиги сыграет с Сельтой. Его партнер по команде еще находится в лазарете

В эти выходные возвращаются поединки Ла Лиги. Накануне матча с "Сельтой" главный тренер "Барселоны" Ханси Флик отметил, что сможет рассчитывать на Роберта Левандовского, который имел небольшое повреждение, зато другой атакующий игрок Ламин Ямаль еще находится в лазарете.

"Против "Реал Сосьедада" все прошло не очень хорошо, но это не потому, что там не было Ламина. Он очень важный игрок, но мы должны адаптироваться к ситуации. Я за него не волнуюсь. Он будет играть, когда будет готов. Важно, чтобы он вернулся на 100 процентов", - цитирует Флика Marca.

Добавим, что матч "Сельта" - "Барселона" состоится 23 ноября в 22:00 в Виго.