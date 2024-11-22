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Лучший бомбардир Ла Лиги сыграет с Сельтой. Его партнер по команде еще находится в лазарете
Приятные новости для каталонцев
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В эти выходные возвращаются поединки Ла Лиги. Накануне матча с "Сельтой" главный тренер "Барселоны" Ханси Флик отметил, что сможет рассчитывать на Роберта Левандовского, который имел небольшое повреждение, зато другой атакующий игрок Ламин Ямаль еще находится в лазарете.
"Против "Реал Сосьедада" все прошло не очень хорошо, но это не потому, что там не было Ламина. Он очень важный игрок, но мы должны адаптироваться к ситуации. Я за него не волнуюсь. Он будет играть, когда будет готов. Важно, чтобы он вернулся на 100 процентов", - цитирует Флика Marca.
Добавим, что матч "Сельта" - "Барселона" состоится 23 ноября в 22:00 в Виго.
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