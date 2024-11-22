Экс-игрок Севильи отмечает большой груз ответственности, который испытывает нынешняя молодежь нервионцев

"Севилья" переживает сейчас непростые времена. Андалузский клуб имеет серьезные финансовые проблемы, поэтому руководство вынуждено действовать в режиме экономии и отказываясь от ведущих игроков. Экс-футболист "нервионцев" Оливер Торрес отметил, что одной из проблем клуба является ответственность, возложенная на молодых игроков.

"Наблюдая за игрой "Севильи" сейчас, что я всегда делаю, я вижу Исаака Ромеро, Хуанлу Санчеса, Хосе Анхеля Кармону... Они молоды, и я не думаю, что на них должен ложиться груз ответственности за то, чтобы вернуть «Севилью» туда, где она была. Олицетворяя Исаака, который был большим открытием, очень помог нам в прошлом году, он все еще имеет свою сущность - бороться за все, но ему не хватает цели, основной вещи в нападающем. Он спокоен и знает, что гол появится; ему нужна уверенность группы и, когда он забьет, он восстановит свой моральный дух. После всего, что он нам дал, его уже критикуют.... Я советую ему не останавливаться на достигнутом, потому что, в конце концов, жизнь его вознаградит. Он более чем заслужил быть там, где он есть", - цитирует Оливера Торреса Mundo Deportivo.

Отметим, что сейчас "Севилья" находится на 13-й позиции, имея в своем активе 15 очков.