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Оливер Торрес тепло отозвался о бывших тренерах Севильи

Испания

С ними он выигрывал трофеи

Оливер Торрес тепло отозвался о бывших тренерах Севильи

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Оливер Торрес провел пять лет в "Севилье", а этим летом он вернулся в родную Мексику в "Монтеррей". Во время своего пребывания в андалузском клубе 30-летний полузащитник выиграл две Лиги Европы под руководством Хулена Лопетеги и Хосе Мендилибара. Игрок тепло вспоминает своих бывших тренеров, которые имели на него наибольшее влияние.

"Я испытываю большую привязанность к Хулену Лопетеги как к тренеру и как к человеку. Из-за того, как он ушел, возможно, его цикл должен был бы завершиться прошлым летом, хотя он много дал "Севилье". Одно из первых сообщений, которое я получил, когда подписал контракт с "Монтеррейем", было от него. Он сказал мне, что я все сделал правильно.

Надо сказать, что Хосе Луис Мендилибар не очень вписывается в современный футбол: у него нет iPad, у него нет фильтров? Первое, что он мне сказал, это то, что я ни на что не гожусь, что я посредственный игрок, у которого есть лишь детали, но в конце концов, он многого от меня требовал, и я считаю его отцом. С ним мы бы изменили ситуацию, но было слишком рано, и прежде чем принимать такое решение, они должны были проверить, как дела в раздевалке. Мы очень любили его и его тренерский штаб. Он говорил мне, что думает об отставке, но я очень рад, что он выиграл Конференцию после победы в Лиге Европы", - цитирует Оливера Торреса Mundo Deportivo.

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Хосе Луис Мендилибар Оливер Торрес Севилья Хулен Лопетеги
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Источник:
Mundo Deportiv
Опубликовал: Александр Гресь
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