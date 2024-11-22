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Двое нападающих Вильярреала из-за травм выбыли на несколько недель

Испания

Неприятная потеря для Марселино

Двое нападающих Вильярреала из-за травм выбыли на несколько недель

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В это воскресенье "Вильярреал" возвращается к соревнованиям в Ла Лиге. Несмотря на то, что "желтая субмарина" демонстрирует прекрасные результаты в этом сезоне (4-е место в чемпионате), Марселино столкнулся с кадровыми потерями.

Николя Пепе и Айосе Перес будут недоступны в ближайшее время из-за травм. Ивуариец страдает от разрыва мышц с задействованием прямой мышцы бедра левой ноги, который произошел во время матча против "Алавеса". Со своей стороны, Айосе Перес получил травму задней фасции прямой мышцы бедра правой ноги, которую он получил во время выступлений за национальную сборную Испании.

Как информирует Relevo, Николя Пепе выбыл на несколько недель и пропустит матчи с "Осасуной", "Жироной", "Атлетиком Бильбао", "Бетисом", "Райо Вальекано" и "Леганесом". Что касается Айосе Переса, то его возвращение будет зависеть от времени восстановления.

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Вильярреал травмы Айосе Перес Николя Пепе
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Источник:
Вільярреал
Опубликовал: Александр Гресь
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