Двое нападающих Вильярреала из-за травм выбыли на несколько недель

В это воскресенье "Вильярреал" возвращается к соревнованиям в Ла Лиге. Несмотря на то, что "желтая субмарина" демонстрирует прекрасные результаты в этом сезоне (4-е место в чемпионате), Марселино столкнулся с кадровыми потерями.

Николя Пепе и Айосе Перес будут недоступны в ближайшее время из-за травм. Ивуариец страдает от разрыва мышц с задействованием прямой мышцы бедра левой ноги, который произошел во время матча против "Алавеса". Со своей стороны, Айосе Перес получил травму задней фасции прямой мышцы бедра правой ноги, которую он получил во время выступлений за национальную сборную Испании.

Parte médico de Nicolas Pepe y @AyozePG



???? @AsisaSalud — Villarreal CF (@VillarrealCF) November 21, 2024

Как информирует Relevo, Николя Пепе выбыл на несколько недель и пропустит матчи с "Осасуной", "Жироной", "Атлетиком Бильбао", "Бетисом", "Райо Вальекано" и "Леганесом". Что касается Айосе Переса, то его возвращение будет зависеть от времени восстановления.