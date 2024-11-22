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Жирона — Эспаньол. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
Примера возвращается вместе с Цыганковым
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros
"Жирона" в первом туре после международной паузы сыграет дома против "Эспаньола", и это шанс продлить серию побед в Ла Лиге до трех.
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Ранее такой в этом розыгрыше у каталонцев еще не было. Их подкосили травмы, нестабильность; команда оказалась совершенно не готовой к игре в ЛЧ, что и неудивительно, ведь "Жирона" никогда еще не выступала на таком уровне.
Откуда тогда оптимизм? Ну, за последнюю неделю сразу шестеро основных игроков каталонцев вернулись из лазарета. Плюс "Эспаньол" - команда слабая, пропустила 22 гола в 12 турах, а на чужих полях не победила ни разу (5 поражений и 1 ничья).
Если лидеры "Жироны" Цыганков, Асприлья, Хиль, Мартин сыграют в полную силу - "Попугаи" проиграют, это точно.
Удастся ли украинцу стать звездой противостояния — увидим в субботу, 23 ноября, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 2. Начало матча — в 19:30 по Киеву.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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