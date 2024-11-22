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Перспективный защитник Севильи получил очередную тяжелую травму

Испания

Французский защитник снова будет отсутствовать в течение длительного времени

Перспективный защитник Севильи получил очередную тяжелую травму

Фото - Sevilla FC - https://sevillafc.es

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На официальном сайте "Севильи" сообщается, что 22-летний Танги Ньянзу получил тяжелую травму мышц правого бедра.

Медицинская служба испанского клуба подтвердила, что эту травму французский защитник получил в четверг, 21 ноября во время тренировки с командой. Ранее игрок пропустил два матча чемпионата Испании из-за повреждения.

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Ожидается, что из-за этой травмы 22-летний француз пропустит около 3-4 месяцев. Тем не менее, точные сроки восстановления игрока андалусийский клуб не называет.

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В этом сезоне Танги Ньянзу выходил в каждом из шести матчей Ла Лиги в стартовом составе "Севильи".

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Севилья Танги Ньянзу
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Источник:
Sevilla FC
Опубликовал: Андрей Журба
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