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Реал Мадрид против финансирования женской Лиги F

Испания

Финансирование Ла Лиги женского профессионального футбола базируется на пятилетнем плане

Реал Мадрид против финансирования женской Лиги F

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

На очередной Генеральной ассамблее клубов Ла Лиги разгорелся новый спор, на этот раз относительно финансирования женского футбола.

Представитель мадридского "Реала", Хосе Анхель Санчес, выступил против выделения значительных средств на развитие женской Лиги F. Клуб считает, что восемь миллионов евро, выделенные Ла Лигой является слишком большой суммой.

Но финансирование Ла Лиги женского профессионального футбола базируется на пятилетнем плане, основанном на коммерческих правах. Они гарантируют постепенный доход путем получения коммерческих сделок: первый год - шесть миллионов, второй и третий (который был в этом сезоне) - восемь миллионов, в следующем году - 10 миллионов 2025-26, так же как и в 2026-27 - еще 10.

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Источник:
Relevo
Опубликовал: Екатерина Власова
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