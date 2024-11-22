  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Тренер Барселоны рассказал, когда в команду вернутся Араухо и Кристенсен
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Барселоны рассказал, когда в команду вернутся Араухо и Кристенсен

Испания

Флик высказался о состоянии здоровья двух игроков команды

Тренер Барселоны рассказал, когда в команду вернутся Араухо и Кристенсен

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Ганс-Дитер Флик рассказал о восстановлении Рональда Араухо и Андреаса Кристенсена.

"Я не могу сказать точно, когда будут играть Кристенсен и Араухо. Что касается Андреаса, то нам сказали, что операция, которую ему сделали, прошла хорошо. Мне кажется, что это была важная операция, но незначительная. Надеемся, что он вернется быстро.

А Араухо будет с нами в воскресенье. Он не на 100% готов к тренировкам, но мы сможем его привлечь", - сказал Флик.

Напомним, что 23 ноября "Барселона" сыграет против "Сельты". Начало - в 22:00 по Киеву.

Читайте такжеМесси высказался об игре Барселоны в текущем сезоне
По теме
yellow-arrow
Сельта — Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
yellow-arrow
Сельта — Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 23.11.2024
yellow-arrow
Неймар встал на защиту своего звездного соотечественника из-за комментариев нынешнего обладателя Золотого мяча
Барселона Андреас Кристенсен Рональд Араухо Ханси Флик
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Bаrcelinius
22.11.2024 в 22:04
Та давайте привлекайте уже, а то без Ямаля и Сельте проиграем с такой картонной защитой. На одних офсайдных ловушках далеко не уедешь. Не нужен им Кристенсен блъ...
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
Bаrcelinius
22.11.2024 в 22:04
Та давайте привлекайте уже, а то без Ямаля и Сельте проиграем с такой картонной защитой. На одних офсайдных ловушках далеко не уедешь. Не нужен им Кристенсен блъ...
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости