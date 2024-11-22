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Тренер Барселоны рассказал, когда в команду вернутся Араухо и Кристенсен
Флик высказался о состоянии здоровья двух игроков команды
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Ганс-Дитер Флик рассказал о восстановлении Рональда Араухо и Андреаса Кристенсена.
"Я не могу сказать точно, когда будут играть Кристенсен и Араухо. Что касается Андреаса, то нам сказали, что операция, которую ему сделали, прошла хорошо. Мне кажется, что это была важная операция, но незначительная. Надеемся, что он вернется быстро.
А Араухо будет с нами в воскресенье. Он не на 100% готов к тренировкам, но мы сможем его привлечь", - сказал Флик.
Напомним, что 23 ноября "Барселона" сыграет против "Сельты". Начало - в 22:00 по Киеву.
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