Тренер Барселоны рассказал, когда в команду вернутся Араухо и Кристенсен

Главный тренер "Барселоны" Ганс-Дитер Флик рассказал о восстановлении Рональда Араухо и Андреаса Кристенсена.

"Я не могу сказать точно, когда будут играть Кристенсен и Араухо. Что касается Андреаса, то нам сказали, что операция, которую ему сделали, прошла хорошо. Мне кажется, что это была важная операция, но незначительная. Надеемся, что он вернется быстро.

А Араухо будет с нами в воскресенье. Он не на 100% готов к тренировкам, но мы сможем его привлечь", - сказал Флик.