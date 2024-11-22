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Сельта — Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
Каталонцы прямиком из сборных едут в Галисию
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Urbanandsport/NurPhoto
"Барселона" в первом матче после перерыва на сборные приедет в гости к очень интересному сопернику.
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В текущем сезоне у "Сельты" 4-я лучшая атака Ла Лиги, но 2-я худшая оборона. То есть, галисийцы добывают результат, играя шашки наголо — далеко не самая умная тактика против забивной машины Ганси Флика. С дргуой стороны, "Сельта" не проиграла 3 из 7 последних матчей с "Барсой", и оне не испугается и на этот раз.
Конечно, каталонцы сильнее, класснее и все такое, но без травмированного Ламина Ямаля они уже проиграли в минувшем туре "Реалу Сосьедад" (0:1), да и давление нешуточное - "Реал" в таблице совсем близко.
Ганси Флику надо подобрать оптимальный состав, чтобы не проиграть в движении; без этого есть риск повторения сан-себастьянского фиаско.
Удастся ли "Сельта" преподнести в таких условиях сюрприз — увидим в субботу, 23 ноября, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1. Начало матча — в 22:00 по Киеву.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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