Сельта — Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

"Барселона" в первом матче после перерыва на сборные приедет в гости к очень интересному сопернику.

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В текущем сезоне у "Сельты" 4-я лучшая атака Ла Лиги, но 2-я худшая оборона. То есть, галисийцы добывают результат, играя шашки наголо — далеко не самая умная тактика против забивной машины Ганси Флика. С дргуой стороны, "Сельта" не проиграла 3 из 7 последних матчей с "Барсой", и оне не испугается и на этот раз.

Конечно, каталонцы сильнее, класснее и все такое, но без травмированного Ламина Ямаля они уже проиграли в минувшем туре "Реалу Сосьедад" (0:1), да и давление нешуточное - "Реал" в таблице совсем близко.

Ганси Флику надо подобрать оптимальный состав, чтобы не проиграть в движении; без этого есть риск повторения сан-себастьянского фиаско.

Удастся ли "Сельта" преподнести в таких условиях сюрприз — увидим в субботу , 23 ноября , в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 . Начало матча — в 22:00 по Киеву.

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