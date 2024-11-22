Барселона может запретить некоторым болельщикам посещать матч ЛЧ против Бреста. В чем причина?

Между "Барселоной" и ее болельщиками из сектора Grada d'Animacio возник конфликт.

Причина в том, что испанский клуб требует от болельщиков оплаты штрафа в размере 21 тысячи евро, который был наложен за нарушение во время одного из матчей. Но фанаты отрицают свою вину и требуют доказательств. Они также требуют встречи с руководством клуба для разъяснения ситуации.

В случае отказа от оплаты штрафа, "Барселона" угрожает запретить болельщикам из сектора Grada d'Animacio посещать матч Лиги чемпионов против "Бреста".