Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барселона может запретить некоторым болельщикам посещать матч ЛЧ против Бреста. В чем причина?
Клуб требует от фанатов оплаты штрафа
Getty Images/Global Images Ukraine
Между "Барселоной" и ее болельщиками из сектора Grada d'Animacio возник конфликт.
Причина в том, что испанский клуб требует от болельщиков оплаты штрафа в размере 21 тысячи евро, который был наложен за нарушение во время одного из матчей. Но фанаты отрицают свою вину и требуют доказательств. Они также требуют встречи с руководством клуба для разъяснения ситуации.
В случае отказа от оплаты штрафа, "Барселона" угрожает запретить болельщикам из сектора Grada d'Animacio посещать матч Лиги чемпионов против "Бреста".
Популярное сейчас
- Карпаты в пятерке, Колос на грани стыков. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Соперник для Украины. Жеребьевка плей-офф Лиги наций 2024/25. Прямая онлайн видеотрансляция
- Лео Месси и раздевалка Интер Майами выступают против назначения Хави Эрнандеса
- Снаружи стадиона уже видны сине-гранатовые цвета сидений. Испанские СМИ показали статус реконструкции на Камп Ноу. Видео
- Красавица дня: Сексуальная девушка блоггера, который произвел фурор в мире бокса
- Бомбардир ЧМ-1966 в составе советской сборной нашел замену утраченному раритету с Мундиаля