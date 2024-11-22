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Реконструкция Сантьяго Бернабеу под угрозой: жалобы на шум тормозят планы Реала
Решением этой проблемы является полная звукоизоляция стадиона
x.com/realmadrid
Проект реконструкции стадиона "Сантьяго Бернабеу", начатый президентом "Реала" Флорентино Пересом с целью превратить его в многофункциональный комплекс, столкнулся с серьезными трудностями.
Синдикат жильцов, проживающих вблизи стадиона, подал в суд на клуб, жалуясь на высокий уровень шума во время концертов, превышающий допустимые нормы. В ответ на эти жалобы "Реал Мадрид" согласился приостановить проведение концертов до 2025 года.
Решением этой проблемы является полная звукоизоляция стадиона. Однако, по оценкам экспертов, такая процедура обойдется клубу в значительную сумму - от 20 до 25 миллионов евро. При этом нет никаких гарантий, что даже после проведения таких масштабных работ удастся достичь необходимого уровня звукоизоляции, поскольку стадион расположен в густонаселенном районе, и полностью изолировать его от внешнего мира практически невозможно.
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