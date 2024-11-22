"Это большая честь". Флик тронут похвалой Месси

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик прокомментировал слова бывшего лидера команды Лионеля Месси о нынешнем составе клуба.

"Это большая честь слышать, как Лионель Месси говорит, что ему нравится эта "Барселона". Мы рады, что он следит за командой, и для нас очень важно, что он признает вклад молодых игроков в развитие команды", - сказал специалист.