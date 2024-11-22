Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Это большая честь". Флик тронут похвалой Месси
Наставник Барселоны ответил на комментарий Лионеля
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик прокомментировал слова бывшего лидера команды Лионеля Месси о нынешнем составе клуба.
"Это большая честь слышать, как Лионель Месси говорит, что ему нравится эта "Барселона". Мы рады, что он следит за командой, и для нас очень важно, что он признает вклад молодых игроков в развитие команды", - сказал специалист.
Добавим, что ближайший матч "Барселоны" состоится завтра, 23 ноября. Подопечные Флика сыграют против "Сельты".
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Вarcelona
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Карпаты в пятерке, Колос на грани стыков. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- "Был жадным". В Динамо раскрыли негативную черту звезды сборной Украины
- Старые знакомые со времен Евро-2024. Определился соперник сборной Украины в плей-офф Лиги наций
- Обладатель Золотого Мяча 2024 назвал лучшего футболиста в истории
- Красавица дня: Сексуальная девушка блоггера, который произвел фурор в мире бокса
- От спорта к классике. Трубин перед матчами сборной на стиле. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн