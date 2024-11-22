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"Это большая честь". Флик тронут похвалой Месси

Испания
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Наставник Барселоны ответил на комментарий Лионеля

"Это большая честь". Флик тронут похвалой Месси

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик прокомментировал слова бывшего лидера команды Лионеля Месси о нынешнем составе клуба.

"Это большая честь слышать, как Лионель Месси говорит, что ему нравится эта "Барселона". Мы рады, что он следит за командой, и для нас очень важно, что он признает вклад молодых игроков в развитие команды", - сказал специалист.

Добавим, что ближайший матч "Барселоны" состоится завтра, 23 ноября. Подопечные Флика сыграют против "Сельты".

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Лионель Месси Барселона Ханси Флик
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Источник:
Вarcelona
Опубликовал: Екатерина Власова
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