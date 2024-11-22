Примера. Хетафе — Вальядолид 2:0. Триумф 36-летнего защитника

"Хетафе" дома одолел "Вальядолид" в далеко не самом зрелищном матче.

Очень долго казалось, что голов не будет вообще, остроты не хватало. У "Вальядолида" в первом тайме не забил в упор Силла, у "Хетафе" не реализовал шанс со второго этажа Арамбарри — и это все.

Еще арбитр Гонсалес Фуэртес нервничал и удалил тренера "Пуселы" Пауло Пеццолано — вот и все хайлайты.

По-настоящему спас игру 36-летний правый бек Алан Ньом — он сперва добежал до лонгбола и сбросил мяч на Альваро, открывшего счет, а затем отличился сам, эталонно разобравшись в толкотне.

Многие годы Ньом выступал за "Хетафе", но затем опустился в Сегунду, а летом оказался и подавно никому не нужен. Пепе Бордалас пригласил старого знакомого в октябре — мол, вдруг поможешь. И помогает!

В таблице у "Хетафе" теперь 13 очков, это 15-е место. У "Вальядолида" - 9 баллов и предпоследняя, 19-я строчка.

14-й тур Примеры. Хетафе. "Колизеум"

"Хетафе" - "Вальядолид" - 2:0

Голы: Альваро, 70, Ньом, 73

"Хетафе": Сория — Ньом (Дуарте, 89), Даконам, Альдерете, Рико — Карлес Перес (Сантьяго, 89), Арамбарри, Милья, Сола (Иглесиас, 55) — Йылдырым (Альваро, 61), Уче

"Вальядолид": Хейн — Луис Перес, Ба, Хави Санчес (Иван Санчес, 74), Озкачар, Лукас Роса — Моро, Юрич (Мартин, 66), Кике Перес, Туами (Латаса, 66) — Силла (Маркос Андре, 85)

Предупреждения: Даконам, 35, Йылдырым, 60, Ньом, 61 — Туами, 61, Иван Санчес, 90+2