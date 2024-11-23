Ханси Флик рассказал о том, сколько лет планирует работать в Барселоне

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик ответил на вопрос о том, смог бы он проработать в одном клубе так же долго, как Хосеп Гвардиола в "Манчестер Сити":

"Десять лет в одном клубе? Не думаю, что смогу столько продержаться. У меня 4 внука, и они заслуживают моего времени до того, как мне исполнится 70. Посмотрим".

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