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Сельта - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

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Барселона в Галисии – смотреть онлайн трансляцию матча Ла Лиги

Сельта - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Барселона" в первом матче после международного перерыва сыграет с командой, которая более-менее регулярно отбирает у нее очки. Это не будет легко для каталонцев, ведь Ламин Ямаль все еще лечится, но все же открытый стиль галисийцев в целом удобен для команды Ганси Флика. Ожидаем здесь много голов от обеих сторон.

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Чемпионат Испании, 14-й тур

23 ноября 2024. Виго, "Балаидос"

"Сельта" 22:00 "Барселона"

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