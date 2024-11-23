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Жирона - Эспаньол. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

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Возвращение Цыганкова – смотреть онлайн трансляцию матча Ла Лиги

Жирона - Эспаньол. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Клубный футбол возвращается после сборных, а значит мы снова увидим в деле Виктора Цыганкова. Он лечился последний месяц, но уже готов играть. "Эспаньол" – аутсайдер Ла Лиги, но ему по силам создать "Жироне" много проблем, ведь после сенсационного 3-го места в сезоне-2023/24 и летней распродажи команда Мичела стабильностью не блещет. Посмотрим, что из этого получится.

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Чемпионат Испании, 14-й тур

23 ноября 2024. Жирона, "Монтиливи"

"Жирона" 19:30 "Эспаньол"

Трансляция – MEGOGO Футбол 2

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Телетрансляція матчу Жирона - Еспаньйол
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