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Жирона - Эспаньол. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Возвращение Цыганкова – смотреть онлайн трансляцию матча Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine
Клубный футбол возвращается после сборных, а значит мы снова увидим в деле Виктора Цыганкова. Он лечился последний месяц, но уже готов играть. "Эспаньол" – аутсайдер Ла Лиги, но ему по силам создать "Жироне" много проблем, ведь после сенсационного 3-го места в сезоне-2023/24 и летней распродажи команда Мичела стабильностью не блещет. Посмотрим, что из этого получится.
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Чемпионат Испании, 14-й тур
23 ноября 2024. Жирона, "Монтиливи"
"Жирона" 19:30 "Эспаньол"
Трансляция – MEGOGO Футбол 2
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