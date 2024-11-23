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В Атлетико ожидают смену в должности спортивного директора
Вынудили уйти
Getty Images/Global Images Ukraine
Спортивный директор мадридского "Атлетико" Андреа Берта намерен уйти.
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Причиной намерения Андреа Берта покинуть команду является уменьшение полномочий в клубе. Отмечается, что после прихода Карлоса Бусеро на Берта стали все меньше возлагать обязанности.
Андреа Берта возглавлял должность спортивного директора "Атлетико" с 2017 года.
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Источник:marca
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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