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В Атлетико ожидают смену в должности спортивного директора

Испания

Вынудили уйти

В Атлетико ожидают смену в должности спортивного директора

Getty Images/Global Images Ukraine

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Спортивный директор мадридского "Атлетико" Андреа Берта намерен уйти.

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Причиной намерения Андреа Берта покинуть команду является уменьшение полномочий в клубе. Отмечается, что после прихода Карлоса Бусеро на Берта стали все меньше возлагать обязанности.

Андреа Берта возглавлял должность спортивного директора "Атлетико" с 2017 года.

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Атлетико (Мадрид) Андреа Берта
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Источник:
marca
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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