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Испанская полиция арестовала виновных в расистских высказываниях во время Эль Класико

Испания

Справедливость восторжествовала

Испанская полиция арестовала виновных в расистских высказываниях во время Эль Класико

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Испанская полиция арестовала виновных в расистских высказываниях во время Эль Класико.

По сообщениям испанских журналистов проекта El Partidazo de COPE, полиция выявила и арестовала трёх человек за расистские высказывания во время матча "Реал – Барселона". Также они показывали оскорбляющие жесты.

"Арестованные устраивали ксенофобские и расистские демонстрации, а также жесты, имитирующие приматов", - сообщили журналисты.

26 октября во время матча Эль Класико, некоторые болельщики на трибунах скандировали кричалки, связанные с расизмом, в адрес Ямаля. "Реал" запустил расследование.

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Матч "Реал – Барселона" закончился со счётом 0:4.

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Источник:
Football-Espana
Опубликовал: Владислав Прийменко
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