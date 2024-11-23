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Испанская полиция арестовала виновных в расистских высказываниях во время Эль Класико
Справедливость восторжествовала
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Испанская полиция арестовала виновных в расистских высказываниях во время Эль Класико.
По сообщениям испанских журналистов проекта El Partidazo de COPE, полиция выявила и арестовала трёх человек за расистские высказывания во время матча "Реал – Барселона". Также они показывали оскорбляющие жесты.
"Арестованные устраивали ксенофобские и расистские демонстрации, а также жесты, имитирующие приматов", - сообщили журналисты.
???? ÚLTIMA HORA | La @Policia Nacional detiene a 3 personas por proferir insultos racistas durante el Clásico de octubre— El Partidazo de COPE (@partidazocope) November 23, 2024
➡️ Los arrestados realizaron manifestaciones xenófobas y racistas, así como gestos imitando a primates
???? #PartidazoCOPE pic.twitter.com/DI7DqbFhfu
26 октября во время матча Эль Класико, некоторые болельщики на трибунах скандировали кричалки, связанные с расизмом, в адрес Ямаля. "Реал" запустил расследование.
Матч "Реал – Барселона" закончился со счётом 0:4.
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