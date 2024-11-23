  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Намёк? Цыганков появился на анонсе Жироны к дерби
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Намёк? Цыганков появился на анонсе Жироны к дерби

Испания
Обновлено

Надеемся на выход

Намёк? Цыганков появился на анонсе Жироны к дерби

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Травмированный украинский футболист появился на анонсе "Жироны" к дерби.

Сайт испанского клуба выставил превью к матчу с "Эспаньолом". На главное фото клуб поставил украинского полузащитника, который был травмирован.

Тренер "Жироны" Мичел сказал в превью, важно восстановление травмированных игроков

"Важно восстанавливать травмированных игроков. Те, кто играет меньше времени, приближаются к той версии, которую я хочу. Пойдем дальше", - сказал тренер.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Виктор Циганков восстанавливался от травмы подколенного сухожилия с начала октября 2024 года. Из-за этого он пропустил матчи сборной Украины в Лиге Наций.

Украинский полузащитник сыграл за "Жирону" в 8 играх во всех турнирах, в которых забил гол и отдал голевую передачу.

По теме
yellow-arrow
Возвращение ключевого игрока Барсы. Полузащитник начнет игру со старта
yellow-arrow
Испанская полиция арестовала виновных в расистских высказываниях во время Эль Класико
yellow-arrow
Сельта - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Виктор Цыганков Жирона
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Girona FC
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости