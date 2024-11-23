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Намёк? Цыганков появился на анонсе Жироны к дерби
Надеемся на выход
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Травмированный украинский футболист появился на анонсе "Жироны" к дерби.
Сайт испанского клуба выставил превью к матчу с "Эспаньолом". На главное фото клуб поставил украинского полузащитника, который был травмирован.
???? PRÈVIA | Montilivi acull avui un nou derbi català on el Girona vol allargar la bona dinàmica a la lliga.#GironaEspanyol— Girona FC (@GironaFC) November 23, 2024
Тренер "Жироны" Мичел сказал в превью, важно восстановление травмированных игроков
"Важно восстанавливать травмированных игроков. Те, кто играет меньше времени, приближаются к той версии, которую я хочу. Пойдем дальше", - сказал тренер.
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Виктор Циганков восстанавливался от травмы подколенного сухожилия с начала октября 2024 года. Из-за этого он пропустил матчи сборной Украины в Лиге Наций.
Украинский полузащитник сыграл за "Жирону" в 8 играх во всех турнирах, в которых забил гол и отдал голевую передачу.
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