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Возвращение ключевого игрока Барсы. Полузащитник начнет игру со старта
Готов впервые за более года начать игру со стартовых минут
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Півзахисник "Барселони" Гаві в сьогоднішній грі проти "Сельти" вийде в старті. Про це повідомляє Фабріціо Романо.
Головний тренер "Барси" Хансі Флік прокоментував появу Гаві в матчі 14-го туру чемпіонату Іспанії:
"Він готовий почати гру зараз. Коли я запитую Гаві, він каже: 'Я можу грати на будь-якій позиції. Для мене це не проблема. Я буду найкращим на кожній позиції!' І це хороша відповідь".
Нагадаємо, Гаві переніс травму хрестоподібних зв'язок коліна.
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Источник:FabrizioRomano
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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