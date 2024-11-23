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Возвращение ключевого игрока Барсы. Полузащитник начнет игру со старта

Испания

Готов впервые за более года начать игру со стартовых минут

Возвращение ключевого игрока Барсы. Полузащитник начнет игру со старта

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Півзахисник "Барселони" Гаві в сьогоднішній грі проти "Сельти" вийде в старті. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

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Головний тренер "Барси" Хансі Флік прокоментував появу Гаві в матчі 14-го туру чемпіонату Іспанії:

"Він готовий почати гру зараз. Коли я запитую Гаві, він каже: 'Я можу грати на будь-якій позиції. Для мене це не проблема. Я буду найкращим на кожній позиції!' І це хороша відповідь".

Нагадаємо, Гаві переніс травму хрестоподібних зв'язок коліна.

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Барселона Ханси Флик Гави
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Источник:
FabrizioRomano
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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