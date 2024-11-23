Возвращение ключевого игрока Барсы. Полузащитник начнет игру со старта

Півзахисник "Барселони" Гаві в сьогоднішній грі проти "Сельти" вийде в старті. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Головний тренер "Барси" Хансі Флік прокоментував появу Гаві в матчі 14-го туру чемпіонату Іспанії:

"Він готовий почати гру зараз. Коли я запитую Гаві, він каже: 'Я можу грати на будь-якій позиції. Для мене це не проблема. Я буду найкращим на кожній позиції!' І це хороша відповідь".