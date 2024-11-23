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Леганес — Реал Мадрид. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Испания

Почти мадридское дерби

Леганес — Реал Мадрид. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gonzalo Arroyo Moreno

UA-Футбол
Новина українською

Леганес расположен вблизи Мадрида; это пригород, который ранее разросся благодаря продаже в столицу овощей. Получается, нас ждет почти дерби.

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Ясно, что силы неравны. "Леганес" в прошлом сезоне выиграл Сегунду и его цель на текущий розыгрыш — не вылететь туда обратно. Пока "Огурцы" идут неплохо — 14-е место, 3 матча кряду без поражений и даже пропущенных голов дома.

В свою очередь "Реал" больно проиграл "Барсе" и "Милану", но перед международной паузой разбил "Осасуну" 4:0 и напомнил, что он вообще-то до сих пор "Реал", и у него в составе полно звезд, способных решить судьбу даже плохо складывающегося матча.

Именно это нас ждет на "Бутарке": бой серенького, но дружного коллектива против сборища звезд, которое не всегда напоминает команду.

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Кто выйдет победителем из этого противостояния — увидим в воскресенье, 24 ноября, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 2. Начало встречи — в 19:30 по Киеву.

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