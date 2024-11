Примера. Жирона победила почти без Цыганкова, волевой Атлетико, незабываемые эмоции на Месталье

Вторая легкая победа для "Жироны" в этом сезоне. Первая была на старте против "Осасуны".

Уже в первом тайме все было закончено — вдохновленный голом за сборную Брайан Хиль начисто разорвал "Попугаев".

На 4-й минуте он продвинулся с мячом в контратаке и точно пробил в угол ворот.

На 16-й и 21-й минутах Хиль дважды результативно прострелил в центр со своего левого фланга точно на ногу Бояну Миовски, которому было совсем не трудно переправить мяч в пустые ворота.

Наконец, четвертый гол после розыгрыша углового провел Ладислав Крейчи — ему помогла хитрая скидка с ближней штанги от ван де Бека.

"Эспаньол" выглядел абсолютно разобранным, даже мертвым. Хави Пуадо забил гол престижа метров с 30-ти, подловив уснувшего от такого хода игры Гассанигу, но не более того.

Из приятного — Виктор Цыганков наконец вернулся на поле. Со 2 октября мы его не видели, он долго лечился. Сегодня украинец даже забить мог, но ударил несильно.

Кажется, его "Жирона" набирает ход. В таблице у нее 21 очко, это пока 5-е место. У "Эспаньола" - 19-е место, 10 баллов.

14-й тур Примеры. Жирона. "Монтиливи"

"Жирона" - "Эспаньол" - 4:1

Голы: Хиль, 4, Миовски, 16, 21, Крейчи, 27 — Пуадо, 55

"Жирона": Гассанига — Арнау, Давид Лопес, Крейчи, Блинд — Ромеу, Гутьеррес (Сильви, 82) — Асприлья (Цыганков, 60), ван де Бек (Мартин, 60), Хиль (Данжума, 72) — Миовски (Стуани, 71)

"Эспаньол": Жоан Гарсия — Техеро (Лосано, 82), Эль-Хилали, Серхи Гомес (Кумбулла, 64), Кабрера, Ромеро (Оливан, 46) — Жоффре, Бауса (Кардона, 64), Крал, Пуадо — Велис (Агуадо, 64)

Предупреждения: Ромеро, 36, Пуадо, 71, Жоффре, 72

Очень эмоциональный матч, ведь он был первым на "Месталье" после страшного наводнения.

Перед игрой был красивый перфоманс фанатов, пели песни; выступал приглашенный музыкант. "Валенсия" просто не могла подвести в такой атмосфере — и она не подвела.

Только в первом тайме "Бетис" играл на равных с хозяевами; более того, даже забить 2-3 раза мог, но подвел Абде.

Уже во втором тайме поймавшая кураж "Валенсия" растоптала соперника за каких-то десять минут. Уго Дуро сперва эффектно поймал на ногу летящий мяч и вколотил в сетку, а затем результативно сбегал в контратаку и перебросил голкипера. Еще один мяч мощнейшим ударом под перекладину провел Диего Лопес.

"Бетис" избежал разгрома благодаря ювелирной попытки Чими Авилы из-за пределов штрафной, но это было все.

Эмоциональная "Месталья" вдохновила команду Рубена Барахи на всего-то вторую победу в сезоне. Теперь у "Лос Чес" 10 баллов, это 18-я строчка. У "Бетиса" - 20 очков и 8-е место.

14-й тур Примеры. Валенсия. "Месталья"

"Валенсия" - "Бетис" - 4:2

Голы: Тарреха, 8, Дуро, 50, 53, Диего Лопес, 56 — Дуро, 14 (автогол), Авила, 66

"Валенсия": Мамардашвили — Фулькье, Тарреха, Москера, Гасеровский, Гайя — Риоха (Фран Перес, 90+1), Барренечеа (Гильямон, 75), Герра (Алмейда, 82), Диего Лопес (Валера, 74) — Дуро (Дани Гомес, 74)

"Бетис": Руи Силва — Сабали, Бартра, Натан, Перро — Альтимира, Гуирао (Ло Чельсо, 57) — Руибаль (Бакамбу, 58), Лосада (Авила, 57), Абде (Хуанми, 68) — Витор Роке (Диао, 81)

Предупреждения: Барренечеа, 20, Алмейда, 86, Гайя, 90, Тарреха, 90+5 — Бакамбу, 88, Сабали, 90

Минимальная, волевая, но очень справедливая победа "Атлетико".

"Алавес" открыл счет уже на старте благодаря попаданию мяча в руку Галану и точности Гуриди с пенальти.

В остальном баски ничего не создали; ноль ударов в створ с игры.

"Атлетико", в свою очередь, мог сравнять немедленно, но Самуэл Лино, расстреливая ворота, попал в перекладину.

Настоящий же штурм начался после замен во втором тайме. Как Ленгле не забил с пары метров, а Сивера вытащил удар Симеоне в ближний угол — это все еще загадка.

1 - #AtléticoDeMadrid ????⚪️ have conceded Jon Guridi's penalty goal in the 6:59 minute. It's the earliest they've conceded in this way in @LaLigaEn since October 2011 (Tomed Hemed's goal for Mallorca at 1:15, also in the Red & Whites' home ground). Punishment. pic.twitter.com/8cDP70lBlA