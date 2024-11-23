Анчелотти: Мбаппе хорошо тренировался во время международной паузы

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал готовность Килиана Мбаппе к завтрашнему поединку Ла Лиги против "Леганеса".

“Килиан Мбаппе хорошо тренировался во время перерыва и улучшил свое состояние. Он покажет свои качества завтра”, – сказал Анчелотти.

Напомним, что Мбаппе не был вызван на ноябрьские матчи сборной Франции Лиги наций и остался в расположении клуба. В последний раз Килиан играл за галльских петухов еще в сентябре.

Завтра "Реал" сыграет в гостях против "Леганеса". Перед этим туром мадридцы шли на третьей позиции в чемпионате на расстоянии шести очков от "Барселоны" при матче в запасе.