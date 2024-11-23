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Анчелотти: Мбаппе хорошо тренировался во время международной паузы

Испания

Пропустил матчи сборной Франции

Анчелотти: Мбаппе хорошо тренировался во время международной паузы

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alberto Gardin/NurPhoto

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Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал готовность Килиана Мбаппе к завтрашнему поединку Ла Лиги против "Леганеса".

“Килиан Мбаппе хорошо тренировался во время перерыва и улучшил свое состояние.

Он покажет свои качества завтра”, – сказал Анчелотти.

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Напомним, что Мбаппе не был вызван на ноябрьские матчи сборной Франции Лиги наций и остался в расположении клуба. В последний раз Килиан играл за галльских петухов еще в сентябре.

Завтра "Реал" сыграет в гостях против "Леганеса". Перед этим туром мадридцы шли на третьей позиции в чемпионате на расстоянии шести очков от "Барселоны" при матче в запасе.

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Франция Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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