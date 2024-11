Примера. Сельта — Барселона 2:2. Лидер полуживой во втором туре кряду

"Барселона" упустила победу над “Сельтой” в матче с голами, ошибками, скандалами и нервами. Словно дерби сыграли!

А ведь начиналось все для каталонцев неплохо. Их бывший футболист Мингеса подвел своих, помог Рафинье выбежать на ворота, а тот не промазал.

Более того, у "Барсы" вовсю тащил Пенья, отбивавший даже сложные удары, а судья Сото Градо не стал удалять Жерара Мартина перед перерывом, когда тот в диком прыжке бросился в ноги Аспасу, уже имея в пассиве карточку.

Что еще надо для полного счастья? Второго гола? Так и его в слаломном проходе с помощью рикошетов забил Левандовский!

Тем не менее, счет 0:2 не мог сбить с толку видевших этот матч — ну не была "Барса" сильнейшей командой на поле. Уже во втором туре кряду каталонцы ошибались с искусственными офсайдами, дрожали на флангах, проигрывали уйму борьбы, не задавали матчу темп, позволяя "Сельте" вести игру.

15 - Robert Lewandowski has scored 15 goals in LaLiga 2024/25, the best tally in the Top 5 European leagues (Harry Kane – 14 with Bayern München in the Bundesliga). Leader. pic.twitter.com/UsQBklQDDg