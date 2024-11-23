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Примера. Сельта — Барселона 2:2. Лидер полуживой во втором туре кряду

Испания
Обновлено

Галисийцы наиграли на победу!

Примера. Сельта — Барселона 2:2. Лидер полуживой во втором туре кряду

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Octavio Passos

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" упустила победу над “Сельтой” в матче с голами, ошибками, скандалами и нервами. Словно дерби сыграли!

А ведь начиналось все для каталонцев неплохо. Их бывший футболист Мингеса подвел своих, помог Рафинье выбежать на ворота, а тот не промазал.

Более того, у "Барсы" вовсю тащил Пенья, отбивавший даже сложные удары, а судья Сото Градо не стал удалять Жерара Мартина перед перерывом, когда тот в диком прыжке бросился в ноги Аспасу, уже имея в пассиве карточку.

Что еще надо для полного счастья? Второго гола? Так и его в слаломном проходе с помощью рикошетов забил Левандовский!

Тем не менее, счет 0:2 не мог сбить с толку видевших этот матч — ну не была "Барса" сильнейшей командой на поле. Уже во втором туре кряду каталонцы ошибались с искусственными офсайдами, дрожали на флангах, проигрывали уйму борьбы, не задавали матчу темп, позволяя "Сельте" вести игру.

По сути, до поры каталонцам везло, но в концовке вдруг везти перестало — и она тут же потеряла все, что добыла. Удаление Касадо, мега-ошибка Кунде, после которой Альфон забил в пустой угол; дриблинг и гол Уго Альвареса — это все сенсация, но и справедливость тоже. "Сельта" так много и старательно атаковала, что рано или поздно должна была что-то да реализовать.

Гандикап "Барсы" над "Реалом" тает на глазах: сейчас у каталонцев 34 очка, а у Мадрида 27, но 2 матча в запасе. У "Сельты" же 18 очков и 11-я позиция. Если бы она играла в гостях, как дома, то была бы выше, но это пока нереально.

14-й тур Примеры. Виго. "Балаидос"

"Сельта" - "Барселона" - 2:2

Голы: Альфон, 84, Уго Альварес, 86 — Рафинья, 15, Левандовский, 61

"Сельта": Гуаита — Хави Родригес, Старфельт, Маркос Алонсо, Мингеса — Уго Альварес, Бельтран (Сотело, 75), Мориба, Бамба (Альфон, 62) — Аспас (Дуран, 90), Дувикас (Борха Иглесиас, 75)

"Барселона": Пенья — Кунде, Кубарси, Иньиго Мартинес, Мартин (Форт, 46) — Касадо, Педри (Фермин Лопес, 75) — Рафинья, Ольмо (Торре, 89), Гави (де Йонг, 75) — Левандовский (Виктор, 89)

Предупреждения: Аспас, 45+1, Хави Родригес, 60, Сотело, 87, Мориба, 90+2, Маркос Алонсо, 90+4 — Мартин, 3. Касадо, 75, Форт, 81, Фермин Лопес, 90+1

Удаление: Касадо, 82

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Комментарии
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Bаrcelinius
24.11.2024 в 00:13
Это полная кундя.
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Комментарии 14
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Bаrcelinius
24.11.2024 в 00:13
Это полная кундя.
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ANESTEZIO (Вінниця )
24.11.2024 в 00:15
Що, Барсел@х, собі в труси заглянув?
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metall5291 (Kharkiv)
24.11.2024 в 00:12
Абсолютно не удивлен таким результатом, даже прогнозировал его, как и спад в игре Барсы. Что интересно, север Испании, а именно Страна Басков, а теперь и Галисия встречают барсуков очень жестко.
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ANESTEZIO (Вінниця )
24.11.2024 в 00:15
Тридварасів потрібно зустрічати так повсюду
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Море23 (Одесса)
24.11.2024 в 00:07
Как дейонг появился барса разваливается
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ANESTEZIO (Вінниця )
24.11.2024 в 00:09
Пута розвалилася після того як гном в неї всі бабки викачав
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0
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ANESTEZIO (Вінниця )
24.11.2024 в 00:06
Як не тащив судєйка путал@ну, так і не дотащив. Шкода, що Сельта не дотисла шлємазлів до кінця
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Море23 (Одесса)
24.11.2024 в 00:08
Ну да помогал так что удалил игрока барсы
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ANESTEZIO (Вінниця )
24.11.2024 в 00:13
Ага-ага. Блін, які ці барсодрочери смішні . Він ще в кінці першого тайму мав гнати гравця пути нах за другу жовту, але зробив вигляд, що на Аспасі не було фолу, а перед цим ще й точку не поставив за явний фол на тому ж Аспасі. Цікаво, яку маячню знову виллє в каналізацію шизоАлєнь?
 
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Spokoyno (Київ)
24.11.2024 в 00:05
А так добре почалося... А потім затягнули з замінами! Невже не видно, що Кунде просив... Бо основний не лише у Барсі, але у збірній! Дивлюсь на завантаження перша п'ятірка понад тисячу сто хвилин, а третя меньше п'ятисот! А сезон завтра не закінчується! Що Флік думає нехай Олег розповість!
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ANESTEZIO (Вінниця )
24.11.2024 в 00:07
Альцгеймер, а чого ти про суддівство не ниєш?
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Море23 (Одесса)
23.11.2024 в 23:59
Ольмо сегодня был ленивый пешеход почему его не поменяли .не понятно .кунде не всегда бежал .перевалили и Барсу и Флика стали играть на от е б .сь
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Море23 (Одесса)
23.11.2024 в 23:58
На матч ТВ постоянно дебил комментатор .как только барса выигрывает он начинает орать и вспоминать как она проигрывала или играла в нч с этой командой.и его каждый раз ставят комментировать матчи барсы и барса теряет очки после его комментария .а больше в интернете смотреть не где
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ANESTEZIO (Вінниця )
24.11.2024 в 00:18
А ти, під@рок, ще рашистські канали дивишся. 90% барсодрочерів -під@ри
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