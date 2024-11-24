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Ханси Флик прокомментировал результаты команды в Ла Лиге. Барса не может победить два матча подряд
Барселона набрала 1 очко из 6
Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" в 13-м туре потерпела поражение от "Реал Сосьедада" со счетом 0:1, а в 14-м туре разделила очки с "Сельтой", 2:2.
Добавим, что во вчерашнем матче "Барселона" вела в счете 2:0, но на 82-й минуте матча игрок "Барсы" получил красную карточку, и в меньшинстве подопечные Флика пропустили два гола.
Ханс Флик прокомментировал ничью:
"Мы играли плохо не только последние 10 минут. Мы провели вчера плохой матч. Невозможно заменить футболиста, только что получившего желтую карточку. Вчера мы много ошибались, не хватало уверенности при игре с мячом.
Такие вещи случаются. Это не то, чего мы хотели, но нужно не унывать и двигаться дальше. Это был всего один матч. Мы набрали одно очко из шести возможных в последних турах. Мы недовольны. Довольных нет. Все способны играть лучше.
Все говорили, что у "Сельты" тяжелый газон, к тому же был ветер. Но это оправдание. Результат – это следствие нашей игры. Когда играешь не на 100%, ты не победишь. Все очень просто".
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