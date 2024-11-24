Ханси Флик прокомментировал результаты команды в Ла Лиге. Барса не может победить два матча подряд

"Барселона" в 13-м туре потерпела поражение от "Реал Сосьедада" со счетом 0:1, а в 14-м туре разделила очки с "Сельтой", 2:2.

Добавим, что во вчерашнем матче "Барселона" вела в счете 2:0, но на 82-й минуте матча игрок "Барсы" получил красную карточку, и в меньшинстве подопечные Флика пропустили два гола.

Ханс Флик прокомментировал ничью: