Леганес – Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Встреча очевидного фаворита с аутсайдером, в которой мадридскому Реалу кровь из носа необходима победа, особенно на фоне потери очков со стороны Барселоны во вчерашней игре.

"Огурцы" выиграли Сегунду в прошлом сезоне, но жизнь в Ла Лиге куда сложнее. Стиль игры у них ожидаемый: от обороны и на контратаках. Но смогут ли они удержаться под натиском "сливочных"?

Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в воскресенье, 24 ноября.

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Примера. 14-й тур.

24 ноября. 19:30. Леганес. "Бутарке"

Главный судья: Хавьер Альберола Рохас (Испания)

Трансляция: Megogo Football 2

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