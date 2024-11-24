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Леганес – Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Испания

Команде Анчелотти придется пробивать несколькоэтажный автобус

Леганес – Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

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Встреча очевидного фаворита с аутсайдером, в которой мадридскому Реалу кровь из носа необходима победа, особенно на фоне потери очков со стороны Барселоны во вчерашней игре.

"Огурцы" выиграли Сегунду в прошлом сезоне, но жизнь в Ла Лиге куда сложнее. Стиль игры у них ожидаемый: от обороны и на контратаках. Но смогут ли они удержаться под натиском "сливочных"?

Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в воскресенье, 24 ноября.

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Примера. 14-й тур.

24 ноября. 19:30. Леганес. "Бутарке"

Главный судья: Хавьер Альберола Рохас (Испания)

Трансляция: Megogo Football 2

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Трансляция матча "Леганес" — "Реал"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Карло Анчелотти Чемпионат Испании Реал (Мадрид) Ла Лига Леганес Андрей Лунин смотреть футбол онлайн
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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