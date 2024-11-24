Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Леганес – Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Команде Анчелотти придется пробивать несколькоэтажный автобус
Getty Images/Global Images Ukraine
Встреча очевидного фаворита с аутсайдером, в которой мадридскому Реалу кровь из носа необходима победа, особенно на фоне потери очков со стороны Барселоны во вчерашней игре.
"Огурцы" выиграли Сегунду в прошлом сезоне, но жизнь в Ла Лиге куда сложнее. Стиль игры у них ожидаемый: от обороны и на контратаках. Но смогут ли они удержаться под натиском "сливочных"?
Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в воскресенье, 24 ноября.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Примера. 14-й тур.
24 ноября. 19:30. Леганес. "Бутарке"
Главный судья: Хавьер Альберола Рохас (Испания)
Трансляция: Megogo Football 2
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
Популярное сейчас
- Потеряли все за три минуты. Сельта — Барселона 2:2. Видео голов и обзор матча
- "Мир в обмен на полезные ископаемые Украины": республиканский сенатор рассказал о соглашении от Трампа о войне
- 36-летний Ди Мария оформил хет-трик за 17 минут. Второй мяч аргентинца – произведение искусства
- Левандовский готов к такому шагу. Форвард Барселоны назвал сроки окончания профессиональной карьеры
- Красавица дня: Сексуальная девушка блоггера, который произвел фурор в мире бокса
- Примера. Сельта — Барселона 2:2. Лидер полуживой во втором туре кряду