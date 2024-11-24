  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Испанский полузащитник Барселоны извинился перед командой и болельщиками
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Испанский полузащитник Барселоны извинился перед командой и болельщиками

Испания

Оставил команду в меньшинстве

Испанский полузащитник Барселоны извинился перед командой и болельщиками

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Испанский полузащитник "Барселоны" извинился перед командой и болельщиками.

Марк Касадо, оставивший испанскою "Барселону" в меньшинстве на 82-й минуте, написал пост в социальной сети Instagram.

В посте полузащитник принёс свои извинения.

"Прежде всего, хочу извиниться как перед командой, так и перед болельщиками. Это решения, которые принимаются за доли секунды, и ясно, что сегодняшнее решение было неправильным. Мы продолжим работать над всем остальным. Да здравствует Барса", - написал испанский футболист.

В матче "Сельта - Барселона", Касадо получил вторую жёлтую карточку на 82-й минуте при счёте 0:2. Хозяева за 4 минуты сравняли счёт и отобрали очки у испанского топ-клуба.

Сейчас у "Барселоны" 34 очка за 14 игр и команда лидирует в турнирной таблице Ла Лиги. "Сельта" с 18-ю очками на 11-м месте.

По теме
yellow-arrow
Леганес – Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
yellow-arrow
Сын Леон постарался. Жена Цыганкова нашла оригинальную причину победы Жироны над Эспаньолом
yellow-arrow
Ханси Флик прокомментировал результаты команды в Ла Лиге. Барса не может победить два матча подряд
Барселона
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Instagram
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости