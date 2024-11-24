Испанский полузащитник "Барселоны" извинился перед командой и болельщиками.

Марк Касадо, оставивший испанскою "Барселону" в меньшинстве на 82-й минуте, написал пост в социальной сети Instagram.

В посте полузащитник принёс свои извинения.

"Прежде всего, хочу извиниться как перед командой, так и перед болельщиками. Это решения, которые принимаются за доли секунды, и ясно, что сегодняшнее решение было неправильным. Мы продолжим работать над всем остальным. Да здравствует Барса", - написал испанский футболист.

В матче "Сельта - Барселона", Касадо получил вторую жёлтую карточку на 82-й минуте при счёте 0:2. Хозяева за 4 минуты сравняли счёт и отобрали очки у испанского топ-клуба.

Сейчас у "Барселоны" 34 очка за 14 игр и команда лидирует в турнирной таблице Ла Лиги. "Сельта" с 18-ю очками на 11-м месте.