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Взял вину на себя. Защитник Барселоны прокомментировал ничейный результат

Испания

Считает, дело в концентрации

Взял вину на себя. Защитник Барселоны прокомментировал ничейный результат

Фото: twitter.com/FCBarcelona

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Защитник "Барселоны" Жуль Кунде поделился мыслями о том, какие факторы повлияли на ничейный результат в матче против "Сельты", 2:2.

"Мы не были сосредоточены во время игры, что было нужно. Я первый, кто скажет, что я сыграл не очень хорошо. Мне не хватало концентрации, и в конце концов ты дорого за это платишь грубой ошибкой, которой нельзя допускать. Я признаю эту ошибку, которая поставила нас в затруднительное положение.

В конце концов я увидел это четко и остановился, но это отражает то, что я сказал. Мне не хватило концентрации, потому что даже если я четко вижу, что мяч вышел, я должен продолжать играть. Я не был в игре сегодня, я признаю это, но мы также не должны сдаваться. Частично я виноват в том, что мы сыграли вничью.

Это процесс обучения для всех, возможно, мы воспринимали это немного легко. Последние две игры мы сыграли не очень хорошо, но это часть сезона. Пришло время показать, являемся ли мы командой или нет", — сказал француз.

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Источник:
mundodeportivo
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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