Президент Реала поделился мыслями о церемонии вручения ЗМ

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес раскритиковал систему голосования Золотого мяча.

"Вам стоит спросить у организаторов, какие критерии, но очевидно, что они могут делать все, что хотят, без последствий. Они изменили систему голосования - вместо 5 игроков можно было выбрать 10 - а также увеличили количество очков с 6 до 15.

Журналисты из стран с большим населением вроде Индии не голосуют, а другие страны с населением менее миллиона имеют право голоса. К тому же их никто не знает! Без Намибии, Уганды, Албании и Финляндии Винисиус получил бы Золотой мяч. Кроме прочего, эти страны не отдали Винисиусу ни одного очка. Ни одного!"