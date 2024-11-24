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Президент Реала поделился мыслями о церемонии вручения ЗМ
Проявляют недовольство
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес раскритиковал систему голосования Золотого мяча.
"Вам стоит спросить у организаторов, какие критерии, но очевидно, что они могут делать все, что хотят, без последствий. Они изменили систему голосования - вместо 5 игроков можно было выбрать 10 - а также увеличили количество очков с 6 до 15.
Журналисты из стран с большим населением вроде Индии не голосуют, а другие страны с населением менее миллиона имеют право голоса. К тому же их никто не знает! Без Намибии, Уганды, Албании и Финляндии Винисиус получил бы Золотой мяч. Кроме прочего, эти страны не отдали Винисиусу ни одного очка. Ни одного!"
Также 77-летний испанец заявил, что Золотой мяч должен был получить игрок "Реала".
"Я не имею ничего против Родри. Он великий футболист родом из Мадрида. Он заслужил награду. Но не в этом году. Ее по любым критериям должен был получить игрок "Реала".
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