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Все-таки вернется? Президент Реала прокомментировал состояние ключевого защитника команды

Испания

Ему прочили завершение карьеры

Все-таки вернется? Президент Реала прокомментировал состояние ключевого защитника команды

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент "Реала" Флорентино Перес подтвердил информацию о том, что центральный защитник команды все-таки вернется на футбольное поле.

"Давид Алаба находится на завершающей стадии своего восстановления", – коротко резюмировал Перес.

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Раньше были слухи о том, что травма помешает австрийцу в дальнейшем продолжать карьеру. Осложнения в колене могли не позволить ему играть на высоком уровне.

Алаба травмировался в середине декабря прошлого года. С этого времени он проходит восстановление. Недавно он приступил к индивидуальным занятиям на поле с мячем.

Давид присоединился к "Реалу" в 2021 году на правах свободного агента. Его текущий договор рассчитан до лета 2026 года.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 32-летнего центрбека в 15 миллионов евро. За период его отсутствия в поле его ориентировочная стоимость упала вдвоею

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Давид Алаба Флорентино Перес Реал (Мадрид)
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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