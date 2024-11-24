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Президент Реала выразил недовольство новым форматом Лиги чемпионов

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Деньги и травмы

Президент Реала выразил недовольство новым форматом Лиги чемпионов

Фото: twitter.com/realmadrid

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Президент "Реала" Флорентино Перес негативно высказался о новом формате Лиги чемпионов. Функционер апеллирует к финансовой составляющей и возможностям футболистов.

"Новый формат Лиги чемпионов несправедлив, никто этого не понимает. С большим количеством игр стоимость каждой из них упала почти на 30%. Больше игр, но они стоят меньше. Это соревнование вызовет энтузиазм только в конце, а не в начале. Кроме того, календарь вредит здоровью игроков, которые могут сыграть 82 игры. УЕФА и ФИФА добавили еще 14 собственных матчей, почти еще два месяца.

В мадридском "Реале" мы получили семь травм крестообразных связок за последние пять месяцев. Это вредно для профессионалов, усугубляя травмы. В этом сезоне мы можем сыграть 82 игры! Это на 63% больше матчей, организованных УЕФА и ФИФА: с 22 до 36. Эта Лига уже имела девять кросс-брейков, так же, как и во всем прошлом. Специалисты указывают, что причиной является усталость. Матчи, кроме того, становятся более поздними, что затрудняет игрокам отдых и восстановление", - сказал Перес.

После 4-х туров Лиги чемпионов "Реал" занимает 18-е место. В этих матчах команда получила 6 очков.

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Флорентино Перес Реал (Мадрид)
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Источник:
www.sport.es
Опубликовал: Виктор Иванчук
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