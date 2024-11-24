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В компанию к Лунину. Реал заинтересовался перспективным украинским защитником
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Getty Images / Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" заинтересовался перспективным украинским защитником.
По словам DefensaCentral, испанский клуб наблюдает за украинцем Ильёй Забарным, который играет в английском "Борнмуте".
Испанцам предстоит серьёзная конкуренция. По сообщениям английских СМИ, за украинцем следят "Манчестер Сити", "Челси" и "Тоттенхэм". Называется даже сумма выкупа – 60 млн евро.
Источник сообщает, что "Реал" не готов платить такую сумму, но продолжает наблюдать за игроком. Возможно, через несколько месяцев ситуация изменится.
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В этом сезоне Илья Забарный за "Борнмут" сыграл в 12-ти матчах Премьер-Лиги. Результативными действиями не отмечался.
TransferMarkt оценивает украинского защитника в 32 млн евро.
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