В компанию к Лунину. Реал заинтересовался перспективным украинским защитником

Мадридский "Реал" заинтересовался перспективным украинским защитником.

По словам DefensaCentral, испанский клуб наблюдает за украинцем Ильёй Забарным, который играет в английском "Борнмуте".

Испанцам предстоит серьёзная конкуренция. По сообщениям английских СМИ, за украинцем следят "Манчестер Сити", "Челси" и "Тоттенхэм". Называется даже сумма выкупа – 60 млн евро.

Источник сообщает, что "Реал" не готов платить такую сумму, но продолжает наблюдать за игроком. Возможно, через несколько месяцев ситуация изменится.

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В этом сезоне Илья Забарный за "Борнмут" сыграл в 12-ти матчах Премьер-Лиги. Результативными действиями не отмечался.

TransferMarkt оценивает украинского защитника в 32 млн евро.