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В компанию к Лунину. Реал заинтересовался перспективным украинским защитником

Испания
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В компанию к Лунину. Реал заинтересовался перспективным украинским защитником

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Мадридский "Реал" заинтересовался перспективным украинским защитником.

По словам DefensaCentral, испанский клуб наблюдает за украинцем Ильёй Забарным, который играет в английском "Борнмуте".

Испанцам предстоит серьёзная конкуренция. По сообщениям английских СМИ, за украинцем следят "Манчестер Сити", "Челси" и "Тоттенхэм". Называется даже сумма выкупа – 60 млн евро.

Источник сообщает, что "Реал" не готов платить такую сумму, но продолжает наблюдать за игроком. Возможно, через несколько месяцев ситуация изменится.

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В этом сезоне Илья Забарный за "Борнмут" сыграл в 12-ти матчах Премьер-Лиги. Результативными действиями не отмечался.

TransferMarkt оценивает украинского защитника в 32 млн евро.

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Источник:
Defensa Central
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
24.11.2024 в 18:48
Не плохой вариант для РМ. Я за!
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Комментарии 2
oda1979 (Запорожье)
24.11.2024 в 18:48
Не плохой вариант для РМ. Я за!
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Matachorros (Chicago)
24.11.2024 в 18:09
Я вижу его больше в АПЛ, по технике особенно.
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