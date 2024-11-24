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"Это положит конец десятилетиям монополии УЕФА": Перес - о создании Суперлиги
Будет новый турнир или нет?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Президент "Реала" Флорентино Перес высказался о создании Суперлиги. Уверяет, что этот проект не отвергался.
"Я настроен оптимистичнее, чем когда-либо. Могу вас заверить, что ничего не будет как раньше. Это положит конец десятилетиям монополии УЕФА. Было много давления и угроз, которые могли бы сломить любого, но не нас. Это уникальная возможность запустить новую модель, и чем быстрее, тем лучше. Это - инновация", - сказал Перес.
В Лиге чемпионов "Реал" сейчас занимает 18-е место. В 4-х стартовых матчах команда получила 6 очков.
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