"Это положит конец десятилетиям монополии УЕФА": Перес - о создании Суперлиги

Президент "Реала" Флорентино Перес высказался о создании Суперлиги. Уверяет, что этот проект не отвергался.

"Я настроен оптимистичнее, чем когда-либо. Могу вас заверить, что ничего не будет как раньше. Это положит конец десятилетиям монополии УЕФА. Было много давления и угроз, которые могли бы сломить любого, но не нас. Это уникальная возможность запустить новую модель, и чем быстрее, тем лучше. Это - инновация", - сказал Перес.