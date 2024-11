Примера. Леганес — Реал Мадрид 0:3. Аутсайдер даже не попытался

"Реал" на "Бутарке" всухую обыграл "Леганес", который со старта встал в оборону и даже не помышлял об атаках.

Ноль ударов в створ ворот! Один опасный момент — да и то Мунир пробивал с метрового офсайда. Грубо говоря, "Огурцы" рассчитывали строго на 0:0.

Конечно, их план не сработал, хотя Мадрид тоже не играл ярко. Наоборот — ошибок, бестолкового владения, плохих решений было выше крыши. Плюс Мбаппе уже привычно заваливал работой боковых арбитров.

"Реал" забил не после каких-то королевских комбинаций — это были эпизоды, выигранные им на индивидуальном классе.

Первый мяч — это Винисиус увидел, как завозился с мячом защитник, обокрал его и выкатил на пустые ворота Мбаппе.

5 - @Realmadriden are the team in the Top 5 European Leagues that have scored the most goals ending high turnovers this season (5). Intensity#RM ????????#LeganesRealMadrid pic.twitter.com/NRe7Vkweuj