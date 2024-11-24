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Примера. Леганес — Реал Мадрид 0:3. Аутсайдер даже не попытался
Скучная победа "Сливочных" на классе
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Maria Gracia Jimenez/Soccrates
"Реал" на "Бутарке" всухую обыграл "Леганес", который со старта встал в оборону и даже не помышлял об атаках.
Ноль ударов в створ ворот! Один опасный момент — да и то Мунир пробивал с метрового офсайда. Грубо говоря, "Огурцы" рассчитывали строго на 0:0.
Конечно, их план не сработал, хотя Мадрид тоже не играл ярко. Наоборот — ошибок, бестолкового владения, плохих решений было выше крыши. Плюс Мбаппе уже привычно заваливал работой боковых арбитров.
"Реал" забил не после каких-то королевских комбинаций — это были эпизоды, выигранные им на индивидуальном классе.
Первый мяч — это Винисиус увидел, как завозился с мячом защитник, обокрал его и выкатил на пустые ворота Мбаппе.
5 - @Realmadriden are the team in the Top 5 European Leagues that have scored the most goals ending high turnovers this season (5). Intensity#RM ????????#LeganesRealMadrid pic.twitter.com/NRe7Vkweuj— OptaJose (@OptaJose) November 24, 2024
Второй — неожиданный дальний удар Вальверде в ближний угол, который прозевал Дмитрович. Кажется, сербский голкипер не верил, что мяч попадет, а он взял и юркнул точно под штангу.
Третий - это Беллингем добил мяч в сетку после того, как Браим с совершенно диким рикошетом попал в перекладину.
Больше ничего особо интересного в матче и не было. Как и сказано в заглавии, "Леганес" даже не попытался забить, создать сенсацию. Вместо этого "Огурцы" сосредоточились на недопущении разгрома, и это грустновато, хотя и не ново в нынешней Ла Лиге.
В таблице у "Леги" 14 очков, это 14-е место. У "Реала" - 30 баллов, 2-я строчка и матч в запасе против "Валенсии". Если "Сливочные" его выиграют, то подберутся к "Барсе" на расстояние одного балла. Борьба за титул в Испании будет жаркой, 0:4 на "Бернабеу" ее не остудили даже близко.
14-й тур Примеры. Леганес. "Бутарке"
"Леганес" - "Реал Мадрид" - 0:3
Голы: Мбаппе, 43. Вальверде, 66, Беллингем, 85
"Леганес": Димитриевский — Серхио Гонсалес, Настасич, Хави Эрнандес — Альти (Розье, 75), Тапиа, Нею (Чикко, 58), Крус — Брашанац (Алле, 75), Мунир (Раба, 59) — де ла Фуэнте (Диего Гарсия, 86)
"Реал Мадрид": Куртуа — Вальверде, Асенсио, Рюдигер, Фран Гарсия — Гюлер (Браим Диас, 75), Камавинга, Себальос, Беллингем (Эндрик, 87) — Винисиус, Мбаппе (Модрич, 83)
Предупреждения: де ла Фуэнте, 49, Альти, 69
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