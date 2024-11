Примера. Баскское дерби за Бильбао, характер Вильярреала, Севилья выбирается из ямы

Баскское дерби седьмой раз кряду завершилось победой хозяев.

Трибуны в этих матчах — грозная сила. Последний раз "Ла Реал" побеждал в Бильбао аж в 2020-м. Вот и сегодня тоже не получилось.

"Атлетик" был острее, наглее, быстрее. Ойан Сансет забил единственный гол после отличного навеса Нико на дальнюю штангу, но это далеко не все.

19 - No Spanish midfielder has scored more goals than Oihan Sancet in the Top 5 European Leagues since 2022/23 campaign (19 goals) and only Álex Baena (31) has been involved in more goals in this period than him (26, 19+7 assists). Opportunist #ATH???? #derbivasco pic.twitter.com/tqSv6JUKvy — OptaJose (@OptaJose) November 24, 2024

Еще в первом тайме у хозяев могли забить Прадос и Джало, но дважды идеально сыграл Ремиро в воротах "Сосьедада". Во второй половине он опять остановил удар Прадоса со средней, а еще прорыв Сансета из глубины.

А что гости? Единственный опасный момент — это когда Субименди не смог замкнуть прострел Сучича и ткнул мяч мимо ворот. В остальном — просто владение ради владения, без ударов.

В таблице победа подняла Бильбао на 5-е место с 23 очками. У "Реала Сосьедад" - 18 баллов и 10-я строчка. Плотность наверху таблицы Ла Лиги сумасшедшая, поэтому даже к новому году все может неоднократно перевернуться.

14-й тур Примеры. Бильбао. "Сан-Мамес"

"Атлетик" - "Реал Сосьедад" - 1:0

Гол: Сансет, 26

"Атлетик": Агирресабала — де Маркос, Вивиан, Йерай, Берчиче — де Галларета (Эррера, 77), Прадос (Яуресигар, 60) — Уильямс (Беренгер, 77), Сансет (Унаи Гомес, 70), Нико Уильямс — Джало (Гурусета, 60)

"Реал Сосьедад": Ремиро — Арамбуру (Элустондо, 84), Субельдия, Агер, Хави Лопес (Муньос, 75) — Субименди — Кубо (Браис Мендес, 60), Серхио Гомес, Сучич, Барренечеа (Бекер, 60) — Оярсабаль

Предупреждения: Прадос, 41, де Галларета, 76, Берчиче, 90+1 — Субельдия, 21, Хави Лопес, 53, Агер, 90+1

“Вильярреал" даже без половины состава, которые в лазарете, напомнил "Осасуне", что игра длится 90 минут, а не 45.

Первый тайм-то Памплона выиграла начисто. Анте Будимир солировал — сперва сыграл на опережение после подачи, а затем заработал и реализовал пенальти.

И что было во второй половине? "Осасуна" сперва потеряла остроту впереди, а затем и подавно сбилась на безвылазную оборону. Ясно, ее за это наказали.

8 - Ante Budimir has scored at least eight goals in each of his six seasons in LaLiga (one with Mallorca and five with Osasuna). Protagonist. https://t.co/AXHf8E19Fo — OptaJose (@OptaJose) November 24, 2024

После пары пристрелочных попыток от Барри и Жерара Морено один мяч отыграл Алекс Баэна, откликнувшийся на прострел Пино. Ну, а на 90-й минуте защитники Памплоны переборщили с толкотней при угловом и едва не сняли футболку с Логана Кошты. Приговор судьи — пенальти, и его четко реализовал Жерар Морено.

Само собой, с выходом Айосе Переса, Пепе, Гейе, Ахомаша "Вильярреал" заиграет ярче, а пока есть что есть.

В таблице команда Марселино идет 4-й с 25 очками. У "Осасуны" - 22 балла, 5-я строчка и есть игра в запасе.

14-й тур Примеры. Памплона. "Эль Садар"

"Осасуна” - “Вильярреал" - 2:2

Голы: Будимир, 8, 20 (с пенальти) — Баэна, 67, Жерар Морено, 90+3 (с пенальти)

"Осасуна": Эррера — Аресо, Катена, Бойомо, Крус — Монкайола (Муньос, 66), Торро, Орос (Бретонес, 86) — Рубен Гарсия (Пенья, 66), Будимир (Рауль Гарсия, 87), Сарагоса (Мой Гомес, 78)

"Вильярреал": Конде — Наварро, Альбиоль, Логан Кошта, Кардона (Бернат, 77) — Пино (Кабанес, 86), Парехо, Комесанья (Денис Суарес, 72), Баэна — Барри, Терратс (Жерар Морено, 46)

Предупреждения: Бойомо, 31, Катена, 52, Орос, 75, Аресо, 84, Торро, 90+1, Эррера, 90+2 — Альбиоль, 19, Комесанья, 39, Баэна, 45, Кардона, 45+1, Парехо, 84

"Севилья" победила в целом справедливо, но в концовке едва не привезла себе проблемы.

Так-то именно "Нервион" диктовал ход матча. Будь Иса Ромеро, Пеке и Лукебакьо точнее — вопрос с победителем был бы закрыт еще в стартовые полчаса. Но они били куда попало.

Забить гол вышло только у опорника Джибриля Соу, которому Ромеро красиво ассистировал.

Когда же вдобавок Унаи Лопеса удалили за нападение на игрока без мяча — казалось, "Севилья" досрочно выиграла матч.

Вероятно, нервионцы сами так подумали, и после 70-й минуты едва за это не поплатились. "Райо" удались сразу три потенциально голевые атаки, лучшую из которых Альваро Гарсия завершил ударом в штангу.

100% - @SevillaFC_ENG have won 100% of their home games in @LaLiga this season with Peque Fernández ???????? as starter (4/4); compared to 100% of defeats when the Catalan has been out of the starting XI in the competition at Nervión (3/3). Important#Sevilla ❤????#SevillaFCRayo pic.twitter.com/DJbktxbirn — OptaJose (@OptaJose) November 24, 2024

Глобально "Севилье" повезло тут отделаться испугом. В таблице у кризисного клуба теперь 18 очков, это 12-я позиция. У "Райо", который не в кризисе, а просто беден — 16 баллов и 13-е место.

14-й тур Примеры. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" - "Райо Вальекано" - 1:0

Гол: Соу, 27

"Севилья": Альваро — Кармона, Баде, Салас, Педроса (Барко, 81) — Гудель, Локонга — Лукебакьо (Сусо, 73), Соу (Хуанлу, 80), Пеке (Навас, 73) — Ромеро

"Райо Вальекано": Баталья — Рациу, Лежен (Паласон, 86), Мумин, Чаваррия — Гумбау (Камельо, 71), Валентин (Сисс, 46), Унаи Лопес — де Фрутос (Эмбарба, 86), Нтека (Педро Диас, 71), Альваро Гарсия

Предупреждения: Баде, 40, Салас, 46 — де Фрутос, 9, Лежен, 20, Валентин, 31, Альваро Гарсия, 37, Баталья, 90+2

Удаление: Унаи Лопес, 45+1