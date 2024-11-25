  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Спасение желтой субмарины на последних минутах. Осасуна - Вильярреал 2:2. Видео голов и обзор матча
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Спасение желтой субмарины на последних минутах. Осасуна - Вильярреал 2:2. Видео голов и обзор матча

Испания

Проявили характер

Спасение желтой субмарины на последних минутах. Осасуна - Вильярреал 2:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Осасуна" упустила победу в домашнем матче 14-го тура Ла Лиги против "Вильярреала".

На дубль Анте Будимира гости ответили результативными ударами Алекса Баэны и Жерара Морено (на 90+3 минуте).

Теперь "Осасуна" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании, "Вильярреал" - четвертое.

Памплона. "Эль Садар"

"Осасуна” - “Вильярреал" - 2:2

Голы: Будимир, 8, 20 (с пенальти) — Баэна, 67, Жерар Морено, 90+3 (с пенальти)

По теме
yellow-arrow
Несколько европейских клубов проявляют интерес к талантливому полузащитнику Реала
yellow-arrow
Шахтер в ЛЧ, Динамо в ЛЕ, Дер-Класикер и Ливерпуль – Сити. Расписание футбола на 25 ноября – 1 декабря
yellow-arrow
Примера. Баскское дерби за Бильбао, характер Вильярреала, Севилья выбирается из ямы
Осасуна (Памплона) Вильярреал Ла Лига
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости