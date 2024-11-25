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Спасение желтой субмарины на последних минутах. Осасуна - Вильярреал 2:2. Видео голов и обзор матча
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Getty Images/Global Images Ukraine
"Осасуна" упустила победу в домашнем матче 14-го тура Ла Лиги против "Вильярреала".
На дубль Анте Будимира гости ответили результативными ударами Алекса Баэны и Жерара Морено (на 90+3 минуте).
Теперь "Осасуна" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании, "Вильярреал" - четвертое.
Памплона. "Эль Садар"
"Осасуна” - “Вильярреал" - 2:2
Голы: Будимир, 8, 20 (с пенальти) — Баэна, 67, Жерар Морено, 90+3 (с пенальти)
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