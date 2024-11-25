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Анчелотти - о смене позиций Мбаппе и Винисиуса: Они хорошо справились

Испания

Дон Карло доволен

Анчелотти - о смене позиций Мбаппе и Винисиуса: Они хорошо справились

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти объяснил смену позиций нападающих Килиана Мбаппе и Винисиуса Жуниора после крупной победы над "Леганесом" (3:0) в 14-м туре Ла Лиги.

"Это было хорошее выступление от начала до конца. Команда была сплоченной и сосредоточенной. Мы немного изменили позицию двух нападающих: Мбаппе слева, а Винисиус - в центре. Они хорошо справились. Вини вывел его на ворота, чтобы открыть счет. Положительные эмоции, которые мы испытывали в матче с "Осасуной", подтвердились и сегодня. Мы стали намного компактнее и сосредоточеннее. Все идет хорошо.

Мбаппе больше привык играть слева. Играть на фланге более утомительно, чем в центре. Винисиус вернулся из сборной в четверг, а Мбаппе был свежее. Он забил гол с фантастической передачи Вини. Они оба понемногу улучшают свою игру", - заметил итальянец.

27 ноября "Реал" на выезде сыграет с "Ливерпулем" в Лиге чемпионов.

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Источник:
Real Madrid
Опубликовал: Александр Бураков
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