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Бело-красные баски побеждают бело-синих. Атлетик - Реал Сосьедад 1:0. Видео гола и обзор матча
Тяжелая победа Бильбао в дерби
Getty Images/Global Images Ukraine
"Атлетик" минимально обыграл "Реал Сосьедад" в матче 14-го тура Примеры.
Единственный гол за хозяев поля забил Ойан Сансет.
В турнирной таблице "Атлетик" поднялся на 5-е место с 23 очками, у "Реала Сосьедад" - 18 баллов и 10-я строчка.
Бильбао. "Сан-Мамес"
"Атлетик" - "Реал Сосьедад" - 1:0
Гол: Сансет, 26
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