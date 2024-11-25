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Бело-красные баски побеждают бело-синих. Атлетик - Реал Сосьедад 1:0. Видео гола и обзор матча

Испания

Тяжелая победа Бильбао в дерби

Бело-красные баски побеждают бело-синих. Атлетик - Реал Сосьедад 1:0. Видео гола и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Атлетик" минимально обыграл "Реал Сосьедад" в матче 14-го тура Примеры.

Единственный гол за хозяев поля забил Ойан Сансет.

В турнирной таблице "Атлетик" поднялся на 5-е место с 23 очками, у "Реала Сосьедад" - 18 баллов и 10-я строчка.

Бильбао. "Сан-Мамес"

"Атлетик" - "Реал Сосьедад" - 1:0

Гол: Сансет, 26

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