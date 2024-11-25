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Реал Мадрид хочет усилить полузащиту команды чемпионом Европы

Испания

Игрок в течение длительного времени находится на радаре у сливочных

Реал Мадрид хочет усилить полузащиту команды чемпионом Европы

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Реал Мадрид" заинтересован в подписании 25-летнего полузащитника "Реал Сосьедада" Мартина Субименди. В клубе хотят усилить линию полузащиты.

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Как сообщает журналист испанского издания Marca Хосе Феликс Диас, мадридский "Реал" хочет подписать 25-летнего Мартина Субименди из "Реал Сосьедада". Как известно, мадридцы следят за многими полузащитниками, однако ни один из них не впечатлил клуб настолько, насколько это сделал Мартин.

"Сливочные" могут сделать полузащитника сборной Испании главной целью для клуба на летнее трансферное окно, поскольку Субименди не собирается покидать свой родной клуб в январе. В его контракте прописана сумма отступных в размере 60 миллионов евро, что делает подписание хавбека такого уровня еще более привлекательным. В Сосьедаде прекрасно знают о растущей стоимости своего игрока, поэтому клуб готов к потенциальным предложениям.

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В этом сезоне Мартин Субименди провел 16 матчей на клубном уровне, отметившись одним голом и двумя ассистами.

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Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Реал (Мадрид) Мартин Субименди
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Источник:
Marca
Опубликовал: Андрей Журба
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