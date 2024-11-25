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Звезда Реала Мбаппе признался, какие у него отношения с Винисиусом

Испания

Есть ли недопонимания?

Звезда Реала Мбаппе признался, какие у него отношения с Винисиусом

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе высказался о своих взаимоотношениях с партнером по линии атаки Винисиусом Жуниором.

Вчера "Реал" крупно обыграл "Леганес" (3:0) в Ла Лиге. Один из голов "сливочных" после передачи Винисиуса забил Мбаппе.

"Мы приехали сюда за победой после вчерашней ничьей "Барселоны". Думаю, что провел хороший матч на новой позиции. Я могу играть на любой позиции. Просто хочу помогать команде и показывать качественную игру.

У меня очень хорошие отношения с Винисиусом. В "Реале" собраны лучшие игроки, и мы готовы побеждать", — приводит слова Мбаппе Marca.

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Реал (Мадрид) Леганес Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор
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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Bаrcelinius
25.11.2024 в 15:18
Гадёныш тянется к гадёнышу, как Какашкин к Дохтурю.
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Комментарии 2
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Bаrcelinius
25.11.2024 в 15:18
Гадёныш тянется к гадёнышу, как Какашкин к Дохтурю.
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0
0
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Просто Квашин (Харків)
25.11.2024 в 13:53
Стадо оленів-барсодрочерів вже обдристалося !
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