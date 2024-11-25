Звезда Реала Мбаппе признался, какие у него отношения с Винисиусом

Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе высказался о своих взаимоотношениях с партнером по линии атаки Винисиусом Жуниором.

Вчера "Реал" крупно обыграл "Леганес" (3:0) в Ла Лиге. Один из голов "сливочных" после передачи Винисиуса забил Мбаппе.

"Мы приехали сюда за победой после вчерашней ничьей "Барселоны". Думаю, что провел хороший матч на новой позиции. Я могу играть на любой позиции. Просто хочу помогать команде и показывать качественную игру.

У меня очень хорошие отношения с Винисиусом. В "Реале" собраны лучшие игроки, и мы готовы побеждать", — приводит слова Мбаппе Marca.