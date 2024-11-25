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Звезда Реала Мбаппе признался, какие у него отношения с Винисиусом
Есть ли недопонимания?
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе высказался о своих взаимоотношениях с партнером по линии атаки Винисиусом Жуниором.
Вчера "Реал" крупно обыграл "Леганес" (3:0) в Ла Лиге. Один из голов "сливочных" после передачи Винисиуса забил Мбаппе.
"Мы приехали сюда за победой после вчерашней ничьей "Барселоны". Думаю, что провел хороший матч на новой позиции. Я могу играть на любой позиции. Просто хочу помогать команде и показывать качественную игру.
У меня очень хорошие отношения с Винисиусом. В "Реале" собраны лучшие игроки, и мы готовы побеждать", — приводит слова Мбаппе Marca.
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