Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пропустит матч с Ливерпулем. Один из лидеров Реала выбыл на три недели
Потенциальная катастрофа для "сливочных"
Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Реала" Винисиус Жуниор получил травму двуглавой мышцы бедра левой ноги. Об этом сообщает пресс-служба мадридского клуба.
По информации журналиста COPE Аранчи Родригеса, 24-летний бразилец пропустит три недели.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Таким образом, Винисиус не поможет "сливочным" в матчах с "Ливерпулем" и "Аталантой" в Лиге чемпионов, а также в играх против "Хетафе", "Атлетика", "Жироны" и "Райо Вальекано" в Ла Лиге.
Вернуться в строй Жуниор может к финальной стадии клубного чемпионата мира, которая стартует 18 декабря.
Популярное сейчас
- Сборная Украины получит бонусы за выход в плей-офф Лиги наций - владелец клуба УПЛ удвоил премию
- Кличко записал обращение к Рогану: Ты повторяешь путинскую пропаганду
- "Нужно уважать друг друга". Коуч Шахтера U-19 недоволен решением тренерского штаба Украины U-21
- Украинский футболист находится на просмотре в Жироне - СМИ
- Красавица дня: Сексуальная девушка блоггера, который произвел фурор в мире бокса
- Ворскла ведет переговоры с клубом МЛС по трансферу украинского игрока