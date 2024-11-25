Пропустит матч с Ливерпулем. Один из лидеров Реала выбыл на три недели

Вингер "Реала" Винисиус Жуниор получил травму двуглавой мышцы бедра левой ноги. Об этом сообщает пресс-служба мадридского клуба.

По информации журналиста COPE Аранчи Родригеса, 24-летний бразилец пропустит три недели.

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Таким образом, Винисиус не поможет "сливочным" в матчах с "Ливерпулем" и "Аталантой" в Лиге чемпионов, а также в играх против "Хетафе", "Атлетика", "Жироны" и "Райо Вальекано" в Ла Лиге.

Вернуться в строй Жуниор может к финальной стадии клубного чемпионата мира, которая стартует 18 декабря.